Zelensky signe une loi interdisant l'Église orthodoxe ukrainienne canonique du Patriarcat de Moscou

C’est la plus grande confession chrétienne en Ukraine. Avant 2019, elle était la seule juridiction orthodoxe légitime en Ukraine. Cette année-là... 24.08.2024, Sputnik Afrique

Les autorités ukrainiennes ont ensuite organisé la plus grande vague de persécution contre l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou dans l’histoire moderne du pays.Des poursuites pénales ont été lancées contre le clergé de cette juridiction. De nombreuses perquisitions chez les évêques et les prêtres, dans les églises et les monastères ont été menées à la recherche de preuves d'"activités anti-ukrainiennes". Certains membres du clergé ont été condamnés par les tribunaux ukrainiens et beaucoup sont maintenant arrêtés.Des centaines d’églises orthodoxes du Patriarcat de Moscou ont été saisies de force par des schismatiques ukrainiens avec le soutien des autorités locales, tandis que des prêtres et des fidèles ont été soumis à des violences physiques.

