L'ONU se dit préoccupée par la montée du racisme et de la xénophobie au Royaume-Uni

L'ONU se dit préoccupée par la montée du racisme et de la xénophobie au Royaume-Uni

24.08.2024

"Le Comité de l’ONU pour l'élimination de la discrimination raciale a exprimé son inquiétude face à la persistance des crimes haineux, des discours haineux et des incidents xénophobes sur diverses plateformes et par des politiciens et des personnalités publiques", indique un rapport de cette organisation.L'instance s'est montrée particulièrement préoccupée par les actes racistes et les violences récurrentes contre:Le document a aussi mis en lumière les fouilles à nu d'enfants issus de minorités ethniques par la police britannique et le recours excessif à la force.Le Comité de l’ONU a également exhorté le pays à lutter contre les discours de haine et la rhétorique xénophobe, notamment dans la police et le système de justice pénale. Il a souligné la nécessité d'enquêtes approfondies, de sanctions sévères pour les crimes haineux et d'un soutien juridique efficace pour les victimes.

