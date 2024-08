https://fr.sputniknews.africa/20240824/les-diplomates-burkinabe-invites-a-creer-des-espaces-dechanges-avec-leurs-homologues-de-laes-1068001166.html

Les diplomates burkinabè invités à créer des espaces d’échanges avec leurs homologues de l'AES

Les diplomates burkinabè invités à créer des espaces d’échanges avec leurs homologues de l'AES

Sputnik Afrique

L'objectif de cette initiative formulée par le ministre des Affaires étrangères est de "parler d’une même voix partout où besoin sera". 24.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-24T17:28+0200

2024-08-24T17:28+0200

2024-08-24T17:28+0200

mali

niger

burkina faso

diplomates

ambassade

échanges

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/18/1068000999_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_059a7baa1b8b7d5a3f0f0a2704293664.jpg

Cette recommandation a été exprimée par Karamoko Jean Marie Traoré au cours de réunions par visioconférence avec les premiers responsables des missions diplomatiques et postes consulaires du Burkina à travers le monde. Le but principal des rencontres était de "décliner les orientations et les attentes du Président du Faso vis-à-vis du ministère en général, et des représentations diplomatiques de notre pays à l’extérieur en particulier", a précisé l'instance dans un communiqué. Les discussions ont également permis de recueillir les préoccupations des chefs des missions dans leur travail.

mali

niger

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, niger, burkina faso, diplomates, ambassade, échanges