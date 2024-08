https://fr.sputniknews.africa/20240824/le-mali-se-lance-dans-la-construction-de-sa-quatrieme-centrale-solaire-1067994662.html

Le Mali se lance dans la construction de sa quatrième centrale solaire

Le Mali se lance dans la construction de sa quatrième centrale solaire

Sputnik Afrique

D’une capacité de 100 MW avec 50 MWh, l’installation sera implantée à Fana, dans le sud du pays. 24.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-24T11:41+0200

2024-08-24T11:41+0200

2024-08-24T11:41+0200

afrique subsaharienne

afrique

mali

centrale solaire

construction

chine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103154/23/1031542354_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_ef68167f4a1a4498a878059ff6322dc9.jpg

L’accord de construction a été signé le 19 août à Bamako entre la société chinoise Sinohydro et les autorités maliennes. Le document fixe les responsabilités de chaque partie signataire.Le projet pourrait être réalisé en deux phases: 60 MW et 40 MW, précisent les médias locaux. Il devrait renforcer la production électrique du Mali et améliorer l’accès à l’énergie dans cette région dont dans la capitale du pays.

afrique subsaharienne

afrique

mali

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique, mali, centrale solaire, construction, chine