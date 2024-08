https://fr.sputniknews.africa/20240824/le-mali-declare-letat-de-catastrophe-nationale-en-raison-des-inondations-devastatrices-1067992772.html

Le Mali déclare l’état de catastrophe nationale en raison des inondations dévastatrices

Le Mali déclare l’état de catastrophe nationale en raison des inondations dévastatrices

Signé par le gouvernement malien le 23 août, ce décret concerne l’ensemble du territoire du pays. 24.08.2024, Sputnik Afrique

Cette annonce est suivie du déblocage de 4 milliards de FCFA (environ 6 millions de dollars) pour aider les populations sinistrées et acheter des équipements supplémentaires de secours. De plus, il est important de "renforcer les stocks alimentaires et non alimentaires, ce qui est vital pour prévenir les épidémies, comme le choléra", a noté Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social.À l’heure actuelle, les inondations ont fait environ 30 décès et 104 blessés. Elles ont touché plus de 7.000 ménages et plus de 47.300 personnes.Les intempéries frappent aussi le Niger et le Tchad où des milliers de sinistrés sont recensés.

