L'armée libyenne sauve un millier de migrants de la captivité

La plupart d'entre eux sont originaires de pays africains, a déclaré à Sputnik le porte-parole de l'Armée nationale libyenne (ANL).

Les membres du gang ont été arrêtés alors que les victimes, dont des femmes et des enfants, ont été emmenées dans des abris sûrs et ont reçu tout ce dont ils avaient besoin, a précisé Khalifa al-Obeidi. Selon lui, les forces de sécurité ont l'intention de poursuivre ces raids dans le cadre des efforts visant à sécuriser les frontières et la population. Le commandement de l'armée était en coordination constante avec les autorités des pays voisins, le Mali, le Niger et le Tchad, sur la question de la protection des zones frontalières dans un contexte d'augmentation des flux migratoires illégaux, avait plus tôt révélé à Sputnik le porte-parole de l'ANL, Ahmed Al-Mismari.

