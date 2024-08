https://fr.sputniknews.africa/20240824/la-russie-fait-revenir-ses-115-militaires-captures-dans-la-region-de-koursk-par-lukraine-1067995646.html

La Russie fait revenir ses 115 militaires capturés dans la région de Koursk par l’Ukraine

En contrepartie, 115 prisonniers ont été transférés aux forces armées ukrainiennes, a rapporté ce 24 août le ministère de la Défense. 24.08.2024, Sputnik Afrique

Les Émirats arabes unis ont fourni des efforts de médiation humanitaire, précise l'instance. Les militaires russes libérés de captivité se trouvent en Biélorussie, où ils reçoivent l'assistance psychologique et médicale nécessaire et ont également la possibilité de contacter leurs proches. Tous les militaires libérés seront transférés en Russie pour traitement et réadaptation dans les établissements médicaux du ministère de la Défense.

