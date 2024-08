https://fr.sputniknews.africa/20240823/sputnikpro-pour-les-journalistes-de-labp-ne-pas-avoir-peur-dutiliser-les-technologies-de-lia-1067980396.html

SputnikPro pour les journalistes de l’ABP: "Ne pas avoir peur d'utiliser les technologies de l'IA"

23.08.2024

L’atelier d'Anna Kalinkina, rédactrice des réseaux sociaux de Sputnik Afrique, a été consacrée aux contenus multimédias et à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle dans ce domaine. "Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les technologies de l'intelligence artificielle, mais il est important de conserver l'esprit critique et l'approche analytique qui caractérisent un journaliste professionnel", a noté Anna Kalinkina. Agence Burundaise de Presse n'est pas le seul média burundais à participer au projet SputnikPro. La première session du projet a eu lieu en 2021 pour le quotidien Le Renouveau de Burundi. Agence Burundaise de Presse (ABP) est l'agence de presse étatique du Burundi dont le siège est dans la capitale économique du pays, Bujumbura, et qui dispose d'un réseau de correspondants dans toutes les provinces du pays. En 2023, suite au sommet Russie-Afrique ABP et Sputnik ont signé un mémorandum d'entente dans le domaine de l'information.

