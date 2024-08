https://fr.sputniknews.africa/20240823/poutine-a-pris-une-decision-sur-la-reponse-a-lattaque-contre-la-region-de-koursk-1067973918.html

Poutine a pris une décision sur la réponse à l'attaque contre la région de Koursk

Poutine a pris une décision sur la réponse à l'attaque contre la région de Koursk

Sputnik Afrique

Le Président russe a déjà une décision concernant l'incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine, lancé début août, c'est ce... 23.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-23T08:16+0200

2024-08-23T08:16+0200

2024-08-23T08:16+0200

donbass. opération russe

vladimir poutine

koursk

opération militaire

russie

ukraine

offensive

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/14/1067153548_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c97b7a5de1fc80aedf522296319b2582.jpg

Plus tôt, Vladimir Poutine avait déclaré que le régime de Kiev avait entrepris une provocation et tirait sans discernement, y compris sur des cibles civiles. Il a souligné que l'ennemi recevra une réponse digne.Le 6 août, les forces armées ukrainiennes ont lancé une offensive dans la région russe de Koursk, frontalière de l’Ukraine. Leur progression a été stoppée, a déclaré le chef d'état-major russe, Valéri Guérassimov. Lors des combats dans cette zone, l’armée de Kiev a perdu plus de 4.700 militaires et 68 chars, selon la Défense russe.

koursk

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, koursk, opération militaire, russie, ukraine, offensive