Moscou-Bakou: "La visite de Poutine est d’une importance géopolitique et symbolique de 1er plan"

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Bertrand Scholler, géopolitologue et stratégiste français, analyse les enjeux géopolitiques et géoéconomiques de la... 23.08.2024, Sputnik Afrique

Moscou-Bakou: «La visite de Poutine est d’une importance géopolitique et symbolique de 1er plan» Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Bertrand Scholler, géopolitologue et stratégiste français, analyse les enjeux géopolitiques et géoéconomiques de la visite d’État de deux jours effectuée par Vladimir Poutine en Azerbaïdjan. Pour lui, le contexte de «cette visite confirme le statut de grande puissance régionale et mondiale de la Russie».

"La visite de Vladimir Poutine en Azerbaïdjan est d’une importance géopolitique et symbolique de premier plan et ce pour plusieurs raisons", affirme à Radio Sputnik Afrique Bertrand Scholler, géopolitologue diplômé de Sciences Po Paris et conseiller en stratégie." Le fait que le chef du Kremlin se rende en Azerbaïdjan constitue un signe de confiance énorme pour les autorités de ce pays, dans un moment où des tensions sont palpables avec l’Iran, l’Arménie, Israël et la Turquie. Cette visite confirme le statut de grande puissance régionale et mondiale de la Russie ", souligne-t-il. Il y a également, selon Bertrand Scholler, " l’aspect géoéconomique, notamment énergétique de cette visite. La Russie est un partenaire stratégique de l’Iran, de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan dans la mer Caspienne qui regorge comme tout le monde le sait de grands gisements de pétrole et de gaz ".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

