https://fr.sputniknews.africa/20240823/lethiopie-va-planter-600-millions-de-jeunes-arbres-durant-une-nuit-1067977303.html

L'Éthiopie va planter 600 millions de jeunes arbres durant une nuit

L'Éthiopie va planter 600 millions de jeunes arbres durant une nuit

Sputnik Afrique

Selon les médias locaux, la plantation commencera vendredi à minuit et durera jusqu'à tard. Le ministère de l'Agriculture a annoncé que 317.521 hectares de... 23.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-23T11:28+0200

2024-08-23T11:28+0200

2024-08-23T11:28+0200

éthiopie

arbres

afrique

plantation

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/17/1067977089_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_cba0a2e176072ca96dc6afcc18b8ba19.jpg

Le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a également participé à l'événement, a déclaré que si les Éthiopiens "sont unis, [ils] peuvent faire plus que cela".Conformément au plan, les adultes doivent planter plus de 20 jeunes arbres chacun, tandis que les adolescents doivent en planter plus de 10.

éthiopie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

éthiopie, arbres, afrique, plantation