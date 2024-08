https://fr.sputniknews.africa/20240823/le-burkina-prone-la-mobilisation-des-ressources-africaines-pour-la-croissance-du-continent-1067974829.html

Le Burkina prône la mobilisation des ressources africaines pour la croissance du continent

Le Burkina prône la mobilisation des ressources africaines pour la croissance du continent

Sputnik Afrique

Il est nécessaire de redoubler d’efforts pour atteindre ce but, d’après la délégation burkinabè qui est intervenue lors du 19e conclave Afrique Inde à New... 23.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-23T09:41+0200

2024-08-23T09:41+0200

2024-08-23T09:41+0200

burkina faso

afrique

économie

inde

croissance

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062355048_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_f87aa90a4e451ff69f967d6be88738fb.jpg

Le ministre de l’Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a insisté sur l’autofinancement du continent au cours d’un panel de discussions.Par ailleurs, il a souligné l’apport non négligeable des modèles classiques de financement issus de la coopération multilatérale et bilatérale, des marchés financiers, du secteur privé et des mécanismes innovants de financement, dont les partenariats public-privé.L’évènement s’est tenu du 19 au 22 août.

burkina faso

afrique

inde

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, afrique, économie, inde, croissance