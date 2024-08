https://fr.sputniknews.africa/20240823/lafrique-abritera-six-megalopoles-de-plus-de-10-millions-dhabitants-dici-2035-1067983000.html

L'Afrique abritera six mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants d’ici 2035

L'Afrique abritera six mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants d'ici 2035

C'est ce qui en fera la région qui connaîtra l'urbanisation la plus rapide au monde, selon un rapport de l'Economist Intelligence Unit sur les villes...

Les villes angolaise Luanda et tanzanienne Dar es Salaam devraient rejoindre Le Caire, Kinshasa, Lagos et le Grand Johannesburg en tant que pôles urbains majeurs, générateurs de richesses et d'opportunités commerciales sur tout le continent.Cependant, cette urbanisation rapide pose des problèmes, notamment la surpopulation, les implantations informelles et la mise à rude épreuve des services publics, précise le document. La population urbaine du continent devrait atteindre près d'un milliard d'habitants d'ici 2035, ce alors qu’elle en comptait 650 millions en 2023, selon le rapport.Les mégalopoles émergentes comme le corridor côtier ouest-africain de 600 km, d'Abidjan à Lagos, pourraient bientôt figurer parmi les plus grandes zones urbaines du monde, a ajouté le document.

afrique, population, mégalopole, urbanisme