"La Russie est un bon pays": un Ghanéen apprécie l'hospitalité et l'ouverture du peuple russe

La Russie est un pays formidable, les gens sont amicaux et toujours prêts à offrir leur aide, a déclaré à Sputnik Afrique Spencer Kwao, un Ghanéen qui vit en... 23.08.2024, Sputnik Afrique

Il a confié avoir découvert "beaucoup de choses positives" et avoir beaucoup appris. Au cours des conversations avec sa famille et ses amis restés au Ghana, Spencer entend souvent qu’il n’est plus la même personne qu’à son départ. Le Ghanéen a noté que les Russes ont soif d’apprendre de nouvelles choses. Ils sont particulièrement curieux de l’Afrique et posent de nombreuses questions pour comprendre à quoi ressemble la vie à l’autre bout du monde. "Si rien ne vous empêche de venir en Russie, venez, la Russie est sûre. Je conseillerais à tout le monde de venir. Si vous voulez étudier la médecine, la Russie est l'un des meilleurs pays dans le domaine médical", a-t-il conclu.En Russie, cet habitant de la région frontalière de Belgorod a aussi pu réaliser sa passion, le jeu de l'orgue. Il s'est initié à la musique dans l'église de sa ville natale, et une fois en Russie, il a décidé de se perfectionner "en ajoutant les techniques de pédale". Spencer a découvert qu'il y avait un orgue à Belgorod, a contacté l'organiste en chef et s'est lancé dans l'apprentissage. En septembre prochain, il va participer au IIe Festival international d'orgue slave qui aura lieu à Belgorod. Bien que le festival porte le nom de "slave", sa dimension est véritablement internationale. Spencer est le seul participant africain, mais sa présence pourrait inspirer d’autres étudiants africains à se joindre à cet événement.

