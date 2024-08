https://fr.sputniknews.africa/20240823/la-mise-en-place-dun-centre-de-support-naval-russe-au-soudan-peut-etre-decidee-a-tout-moment-1067989827.html

La mise en place d'un centre de support naval russe au Soudan peut être décidée "à tout moment"

La mise en place d'un centre de support naval russe au Soudan peut être décidée "à tout moment"

"La question de sa mise en œuvre reste ouverte, compte tenu des circonstances tant en Russie que chez nos partenaires", a précisé au média Izvestia la mission... 23.08.2024, Sputnik Afrique

L'accord entre Moscou et Khartoum annoncé en décembre 2020 est toujours en vigueur, a-t-elle ajouté. Le Soudan a "démenti à plusieurs reprises les fausses informations occidentales sur sa prétendue intention de rompre l'accord interétatique actuel", a souligné l'ambassade. Cet accord vise à créer une base logistique de la marine russe à Port-Soudan, dans la mer Rouge. L’installation devrait accueillir un maximum de 300 militaires et 4 navires. Elle est destinée à la réparation, au réapprovisionnement et au repos des équipages.

