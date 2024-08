https://fr.sputniknews.africa/20240823/la-confederation-des-etats-du-sahel-en-route-pour-se-doter-de-la-web-tv-et-dune-strategie-de-com-1067981924.html

La Confédération des États du Sahel en route pour se doter de la web TV et d'une stratégie de com

La Confédération des États du Sahel en route pour se doter de la web TV et d'une stratégie de com

C'est en ce sens qu'un atelier regroupant des experts de la com et du digital a ouvert ses travaux le 22 août à Bamako. 23.08.2024

Les participants vont échanger sur les termes de références et le calendrier des actions collectives à entreprendre, ajoute l'instance. La Confédération, dont la création a été annoncée le 6 juillet 2024, regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger et compte plus de 70 millions d'habitants.

