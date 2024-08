https://fr.sputniknews.africa/20240823/aider-les-jeunes-a-devenir-autonomes-40000-fonctionnaires-kenyans-partiront-a-la-retraite-1067991557.html

"Aider les jeunes à devenir autonomes": 40.000 fonctionnaires kenyans partiront à la retraite

"Aider les jeunes à devenir autonomes": 40.000 fonctionnaires kenyans partiront à la retraite

L'exode concernera au total 39.361 fonctionnaires au cours des cinq prochaines années. Ce chiffre s'ajoute aux 7.477 agents qui ont pris leur retraite entre...

De plus, 43.976 agents ont 55 ans et plus et devraient prendre leur retraite entre cette année et 2029, dont 7.662 au cours de ce seul exercice financier, a poursuivi Isaac Mwaura. Enfin, 39.441 agents servent le gouvernement sur une base contractuelle, leurs contrats expirant à différentes dates en fonction de leurs périodes d'engagement, a-t-il ajouté. Cette initiative fait partie des mesures d'austérité introduites par le président William Ruto pour rationaliser les dépenses publiques et répondre aux préoccupations soulevées lors des récentes manifestations.

