Le groupement Centre a aussi ciblé sept brigades ennemies et repoussé cinq contre-attaques. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 640 militaires, un obusier M777 américain et un obusier M119, lui aussi américain.

Le groupement Ouest a amélioré sa position, frappé sept brigades ennemies et repoussé quatre contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 440 militaires, mais aussi un obusier M198 américain et deux obusiers FH-70 britanniques.

Le groupement Sud a conquis des positions plus avantageuses, a frappé onze brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu 765 militaires, des obusiers M198 et M777 américains, un obusier FH-70 britannique, et un obusier M119 américain. Sept dépôts de munitions de campagne ont été anéantis.