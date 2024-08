https://fr.sputniknews.africa/20240822/soudan-une-epidemie-de-cholera-fait-27-morts-1067959113.html

Soudan: une épidémie de choléra fait 27 morts

Le Soudan fait face à une épidémie de choléra qui a fait à ce jour 27 morts sur un total de 556 cas confirmés, a annoncé, mercredi, le ministre soudanais de la...

Les États de Kassala et Gedaref sont particulièrement touchés, a précisé le ministre. Un précédent bilan a fait état de 22 morts. L'Onu alertait déjà sur le sort des 48 millions d'habitants du pays : 4 sur 10 n'ont pas accès à l'eau potable, au moment où le Soudan est frappé, depuis plusieurs semaines, par des pluies torrentielles ayant provoqué le déplacement de milliers de personnes et apportant leur lot de maladies. Ce sont ces pluies et les inondations qu'elles provoquent qui ont fait resurgir avec force le choléra dans un pays où l'Organisation mondiale de la santé dénombre "11.327 cas, dont 316 décès" depuis juin 2023. L'annonce de la propagation du choléra intervient au moment où le Soudan connaît une détérioration des conditions sanitaires et où environ 70 hôpitaux sont fermés dans 13 des 18 États soudanais, en raison du conflit entre l'armée régulière et les Forces de soutien rapide depuis avril 2023.

