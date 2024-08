https://fr.sputniknews.africa/20240822/les-comores-adherent-a-lorganisation-mondiale-du-commerce-1067959243.html

Les Comores adhèrent à l'Organisation mondiale du commerce

L'archipel de l'océan Indien devient le 165e membre après 17 ans de négociations. 22.08.2024, Sputnik Afrique

L'adhésion à l'OMC devrait favoriser "la modernisation, la transformation économique" et aider à intégrer le pays au continent africain, a commenté la directrice générale de l'Organisation Ngozi Okonjo-Iweala."L'appartenance des Comores à l'OMC ajoutera une voix précieuse au système commercial multilatéral car elles ont démontré leur attachement aux valeurs de l'OMC et ont clairement montré leur volonté de s'adapter à ses règles et principes", a-t-elle indiqué dans un communiqué.Le pays a en outre annoncé son acceptation formelle de l’Accord de l’OMC sur les subventions à la pêche.

