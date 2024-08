https://fr.sputniknews.africa/20240822/legypte-se-dit-prete-a-creer-des-vaccins-contre-la-mpox-1067962377.html

L’Égypte se dit prête à créer des vaccins contre la mpox

L’Égypte se dit prête à créer des vaccins contre la mpox

22.08.2024

La mpox, appelée précédemment variole de singe, "est présente dans plusieurs pays d'Afrique" et il faut prendre en compte le "danger de sa propagation", a mis en garde Hossam Abdel Ghaffar, responsable du ministère égyptien de la Santé interrogé par Sputnik. Le pays jusqu’à présent n’a identifié aucun cas de mpox, mais est prêt à créer des vaccins contre la maladie, selon lui.Le 14 août, l’OMS a déclaré une "urgence sanitaire internationale", après une flambée des cas de mpox en Afrique. Le continent fait face à la propagation d’une nouvelle souche du virus, détectée en RDC en septembre 2023 et baptisée Clade Ib, plus mortelle et plus transmissible que les précédentes. Le pays attend des vaccins dès la semaine prochaine.

