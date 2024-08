https://fr.sputniknews.africa/20240822/le-mali-uvre-au-renforcement-de-ses-capacites-spatiales-avec-laide-de-la-russie-1067966183.html

Le Mali œuvre au "renforcement de ses capacités" spatiales avec l'aide de la Russie

Des spécialistes africains ont pu tirer parti de l'Université d'été spatiale organisée par l'Institut de l'aviation de Moscou, a déclaré à Sputnik Afrique... 22.08.2024, Sputnik Afrique

Des spécialistes africains de l'industrie spatiale ont pu parfaire leur connaissance via l'Université d'été organisée à l'Institut de l'aviation de Moscou pour les experts angolais, maliens, sud-africains et zimbabwéens, a déclaré ce jeudi 22 août à Sputnik Afrique Mahamadou Sekou Keïta, directeur général de l'Institut géographique du Mali.L'observation satellitaire a été l'un des sujets abordés. Un élément qui peut aider le continent à mieux exploiter ses ressources naturelles et à découvrir de nouveaux gisements.Selon l'expert, la maîtrise des satellites est aussi importante pour:La première Université d'été spatiale pour les spécialistes africains a été ouverte en Russie le 12 août pour fonctionner jusqu'à la fin du mois. Elle a été organisée avec le concours de l'agence spatiale russe Roscosmos, selon l'Université de l'aviation de Moscou.Lors d'une rencontre avec les spécialistes étrangers, le chef de Roscosmos a notamment présenté un projet de la future station spatiale russe où Moscou entend inviter des partenaires étrangers. La station orbitale pourrait être dotée de modules produits par d'autres pays.Moscou pourrait fabriquer les modules spatiaux pour le compte de ces pays, assurer la formation de leurs cosmonautes et préparer leurs expériences scientifiques, selon Roscosmos. Iouri Borissov a également invité les pays africains à participer au déploiement de constellations de satellites d'observation de la terre et à d'autres projets.

