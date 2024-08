https://fr.sputniknews.africa/20240822/la-journee-du-drapeau-russe-celebree-en-tanzanie--1067967817.html

La Journée du drapeau russe célébrée en Tanzanie

La Journée du drapeau russe célébrée en Tanzanie

22.08.2024

Une fête consacrée aux symboles de l'État russe a eu lieu à Dar es Salaam ce jeudi 22 août, Journée du drapeau national en Russie, a annoncé à Sputnik la Maison Russe, organisatrice de l'événement.Le personnel et les enseignants ont expliqué aux invités:De jeunes Tanzaniens se sont amusés à enfiler des bottes en feutre ("valenki"), des bonnets et des moufles traditionnels russes.Les femmes se sont habillées de robes d'été aux couleurs vives et ont essayé des "kokochniks", coiffes traditionnelles.D'autres éléments du folklore russe, comme le samovar, la poupée gigogne en bois "matriochka" et la balalaïka, un instrument de musique à cordes pincées, ont été présentés.Les Tanzaniens ont écouté l’hymne russe et ont noté la "solennité de la mélodie" et le "sens profond du texte".

