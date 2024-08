https://fr.sputniknews.africa/20240822/inondations-ay-niger-les-autorites-font-un-travail-de-titan-1067968770.html

Inondations au Niger: les autorités font "un travail de titan"

Pour réhabiliter la route Niamey-Dosso, endommagée par les inondations, les autorités nigériennes font "un travail de titan", avance auprès de Sputnik Afrique... 22.08.2024, Sputnik Afrique

Le moment est "dramatique. Mais nous nous réjouissons d'abord de ce qui a été réalisé jusque-là", dit Ibrahim Daouda Mokaina, alors que la route Niamey-Dosso, coupée au niveau de Sorey, est en cours de restauration."Pour celui qui a vu les premières heures des inondations, parvenir à ce point-là était même on peut considérer comme impossible. Mais Dieu merci, on a parvenu en tout cas à atteindre le pont", avance le chef du village. Il est prévu que la voie deviendra d’abord accessible aux piétons puis seulement aux automobilistes.️À la date de 20 août, les eaux du fleuve Niger ont atteint la côte de 647, soit le niveau d’alerte rouge. Toujours à cette date, le bilan se monte à 217 décès, 200 blessés et 353.287 personnes sinistrées, selon l’ANP

