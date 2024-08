https://fr.sputniknews.africa/20240821/variole-du-singe-en-afrique-lonu-demande-185-millions-de-dollars-1067956351.html

Variole du singe en Afrique: l'Onu demande 18,5 millions de dollars

Variole du singe en Afrique: l'Onu demande 18,5 millions de dollars

Sputnik Afrique

Les migrants et personnes déplacées sont particulièrement vulnérables à la variole du singe, écrit l'Organisation internationale pour les migrations. Cette... 21.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-21T19:11+0200

2024-08-21T19:11+0200

2024-08-21T19:11+0200

international

monkeypox (variole de singe)

onu

migrants

migration

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/15/1067953135_0:142:3000:1830_1920x0_80_0_0_ccb2588fd974da6364d27d692fec0051.jpg

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé avoir lancé un appel de fonds pour protéger de la variole du singe les migrants et déplacés en Afrique de l’Est, dans la Corne de l’Afrique et en Afrique australe.Ces 18,5 millions de dollars permettrontL'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 14 août, que la variole du singe constituait une urgence de santé publique de portée internationale.À ce jour, plus de 15.000 cas suspects ont été recensés dans la seule RDC, dont 537 décès, selon l’OMS. D’autres cas ont été confirmés au Burundi, au Kenya, au Rwanda, en Afrique du Sud et en Ouganda.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, monkeypox (variole de singe), onu, migrants, migration