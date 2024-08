https://fr.sputniknews.africa/20240821/linde-et-lafrique-explorent-le-commerce-en-roupies-selon-un-responsable--1067947646.html

L'Inde et l'Afrique explorent le commerce en roupies, selon un responsable

L'Inde et l'Afrique explorent le commerce en roupies, selon un responsable

Le commerce en roupies est une piste intéressante pour l'Inde et l'Afrique, qui cherchent des stratégies financières novatrices, a déclaré Noel Tata, président...

L’Inde et les pays africains ont besoin de stratégies financières innovantes pour surmonter les défis commerciaux, a déclaré Noel Tata, président du Comité de la Confédération de l'industrie indienne pour l'Afrique, lors d'une réunion d'affaires à New Delhi, selon l'agence ANI. Il faut renforcer la confiance dans les institutions financières indiennes et africaines, pour une plus grande participation du secteur privé, a-t-il ajouté. L'agriculture est un domaine de collaboration prometteuse, a pour sa part souligné Sanjiv Purin, président de la Confédération de l'industrie indienne.

