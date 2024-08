https://fr.sputniknews.africa/20240821/la-russie-developpe-un-nouveau-vaccin-contre-la-mpox-1067946577.html

La Russie développe un nouveau vaccin contre la mpox

La Russie développe un nouveau vaccin contre la mpox

C’est ce qu’a annoncé au média russe Izvestia le directeur du centre Gamaleïa, concepteur du médicament. 21.08.2024, Sputnik Afrique

Il s’agit d’un vaccin à ADN. "Nous avons découvert et décrit plusieurs protéines contre lesquelles se produit une immunité à part entière. Elles sont tous clonées", explique Alexandre Guinzbourg qualifiant de "sûr" ce type de vaccin. De plus, il protégera contre toutes les souches de mpox, ainsi que la variole hémorragique, selon lui.Les scientifiques doivent désormais obtenir le financement pour mener des études précliniques et cliniques. Cela peut prendre environ un an. De plus, la Russie a à sa disposition un vaccin contre la mpox, développé par un autre institut scientifique, Vektor, et homologué en 2022. Baptisé Orthopoxvak, il est fabriqué à partir d’un virus Vaccinia vivant et affaibli. Le 14 août l’Organisation mondiale de la santé a déclenché une urgence de santé publique de portée internationale face à la résurgence des cas de mpox en Afrique. La République démocratique du Congo reste le pays le plus affecté par l'épidémie. Près de 18.000 cas ont été recensés depuis le début de l'année, dont plus de 1.000 nouveaux cas au cours de la semaine écoulée, selon le dernier bilan de l'Africa CDC à la date du 20 août.

