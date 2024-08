https://fr.sputniknews.africa/20240821/la-grande-expedition-africaine-contribuera-a-assurer-la-securite-alimentaire-selon-poutine-1067958410.html

La Grande expédition africaine contribuera à assurer la sécurité alimentaire, selon Poutine

La Grande expédition africaine contribuera à assurer la sécurité alimentaire, selon Poutine

Le Président russe a envoyé un télégramme aux organisateurs et participants à la Grande expédition africaine lancée en Russie.

La Grande expédition africaine lancée ce mercredi 21 août dans la ville russe de Kaliningrad, montre que les pays africains et la Russie ont des liens solides et contribue au renforcement de la sécurité alimentaire de l'Afrique, a déclaré le Président Poutine dans un message adressé aux organisateurs et participants de l'expédition.Le dirigeant russe a rappelé que le projet de recherche d'une telle envergure était appelé à évaluer l'état des ressources biologiques dans les zones économiques exclusives des pays africains.

