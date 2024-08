https://fr.sputniknews.africa/20240821/esperer-que-les-lignes-puissent-bouger-pour-mettre-sur-le-banc-des-accuses-lukraine-1067950897.html

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont envoyé une lettre officielle au Conseil de sécurité de l’Onu afin que celui-ci prenne des mesures contre l’Ukraine. Au... 21.08.2024, Sputnik Afrique

«Espérer que les lignes puissent bouger pour mettre sur le banc des accusés l’Ukraine» Sputnik Afrique Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont envoyé une lettre officielle au Conseil de sécurité de l’Onu afin que celui-ci prenne des mesures contre l’Ukraine. Au micro de Sputnik Afrique, Lianouhé Imothep Bayala, analyste burkinabè, a réagi à cette saisine des pays de la Confédération de l’AES.

"On sait tous que dans ce conflit terroriste et par rapport aux relations internationales à l'égard de l'Ukraine, l'Occident est un appui assumé aux actes terroristes de l'Ukraine. Parce que toutes les armes ou toutes les initiatives de soutien qui sont apportées à l'Ukraine se retrouvent à servir la cause du terrorisme international. Donc, je pense que l'un des enjeux et l'une des importances est d'interpeller tous les soutiens de l'Ukraine qui aujourd'hui est un État officiellement reconnu terroriste parce qu’accompagnant des actes terroristes dans le monde, d'engager leur responsabilité", a déclaré Lianouhé Imothep Bayala au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans ce podcast:-Nestor Podassé, coordonnateur national du Planète des Jeunes Panafricanistes - Section du Burkina Faso sur le graffiti représentant la France, les États-Unis et l’Ukraine à Bobo Dioulasso.-Cheikh Ousmane Diallo, coordonnateur du front pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal, sur la manifestation organisée à Dakar pour exiger le départ de l’ambassadeur ukrainien.-Abdou Harouna, gouverneur de la région de Niamey et général de brigade, sur le coup d’envoi des épreuves écrites du concours d’entrée à la garde nationale nigérienne.-Mao Amis, directeur exécutif du Centre africain pour l'économie verte, sur les perspectives de création de 3,3 millions d’emplois verts d’ici à 2030.-Arkadi Zlotchevsky, président de l’Union céréalière russe, sur les perspectives d’exportation de blé russe en Afrique.Pour en savoir plus, écoutez le dernier numéro de Zone de Contact!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

