Des jeunes se sont réunis à Niamey pour apporter leur soutien à la Confédération des États du Sahel

Selon un correspondant de Sputnik Afrique sur place, les manifestants ont brandi des drapeaux du Burkina Faso, du Mali, du Niger et des pancartes disant... 21.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-21T11:56+0200

2024-08-21T11:56+0200

2024-08-21T12:00+0200

"C'est un moment historique: la création de la Confédération des États de Sahel par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le 6 juillet 2024 restera à jamais gravé dans nos mémoires, comme le jour où nos nations ont réuni leurs forces pour renforcer la stabilité et la coopération dans notre sous-région. Cette Confédération marque un pas audacieux vers l'autonomie et la souveraineté de nos États. Elle nous permettra d'agir en toute sérénité, de prendre nos responsabilités, nos décisions et d'avancer selon nos intérêts communs. C'est un acte de courage et de vision partagée en vue d'assurer l'émergence de nos États dont les ressources ont été pillées unilatéralement par les impérialistes de connivence avec leurs valeurs locaux. Toutefois, nous ne pouvons ignorer les défis qui se dressent devant nous et qui méritent l'attention de tous et de chacun.", a déclamé Nouradine Elh Daouda.

