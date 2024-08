https://fr.sputniknews.africa/20240821/ce-pays-africain-souhaite-a-elargir-la-cooperation-miniere-avec-liran--1067952103.html

Ce pays africain souhaite à élargir la coopération minière avec l'Iran

Ce pays africain souhaite à élargir la coopération minière avec l'Iran

Sputnik Afrique

Les questions d'exploitation minière et de formation d'ingénieurs ont été discutées lors d'une rencontre entre l'ambassadeur du Sénégal à Téhéran et le chef... 21.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-21T17:28+0200

2024-08-21T17:28+0200

2024-08-21T17:28+0200

afrique subsaharienne

sénégal

iran

mine

secteur minier

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1a/1063091551_0:139:3146:1909_1920x0_80_0_0_2f8c01a7d1a84e62cfb63e25d9a2ff2c.jpg

Le Sénégal souhaite intensifier son partenariat avec l'Iran dans le secteur minier, un accord bilatéral pourrait être signé, a annoncé l'ambassadeur du Sénégal à Téhéran, Saliou Niang Dieng à l'issue d'une rencontre avec le chef des relations internationales de l'Organisation iranienne pour le développement et la rénovation des mines Fazlollah Heidari Farzan.Les domaines de coopération prometteurs entre le Sénégal et l'Iran sont:Selon Fazlollah Heidari Farzan, l’Iran peut organiser des cours de formation en géologie, exploration des sous-sols et production minière pour les ingénieurs sénégalais. L’Iran est également intéressé par l’exploitation des mines de fer au Sénégal, en plus de participer à la production de ciment ou d’engrais phosphatés, a ajouté le responsable.

afrique subsaharienne

sénégal

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, sénégal, iran, mine, secteur minier