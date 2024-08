https://fr.sputniknews.africa/20240820/loccident-est-derriere-le-soutien-de-kiev-au-terrorisme-dans-le-sahel-selon-un-militant-senegalais-1067940678.html

L'Occident est derrière le soutien de Kiev au terrorisme dans le Sahel, selon un militant sénégalais

L'Occident est derrière le soutien de Kiev au terrorisme dans le Sahel, selon un militant sénégalais

Sputnik Afrique

L'Occident agit derrière Kiev dans le Sahel, a déclaré à Sputnik Afrique Cheikh Ousmane Diallo, coordonnateur du front pour le retrait des bases militaires... 20.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-20T20:10+0200

2024-08-20T20:10+0200

2024-08-20T20:10+0200

afrique subsaharienne

sénégal

opinion

ukraine

terrorisme

sahel

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/02/1067708749_0:0:2897:1631_1920x0_80_0_0_4360561b8049113f4435b912ac34b4ea.jpg

L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a soutenu les groupes terroristes et relayé des messages de recrutement pour se battre contre la Russie en 2022, a déclaré ce mardi 20 août à Sputnik Afrique Cheikh Ousmane Diallo, coordonnateur du front pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal qui avait organisé la veille une manifestation devant l'ambassade. Un rassemblement qui a entraîné plusieurs arrestations.Mais derrière Kiev se trouvent les pays occidentaux, dont la France, dont l'influence au Sahel a été remise en cause dans la région, ajoute Cheikh Ousmane Diallo."Kiev n'a pas les moyens financiers et logistiques pour fournir des renseignements aux groupes terroristes. Ce sont les puissances occidentales qui sont derrière l'Ukraine pour les fournir. Nous pointons du doigt la France, qui a senti ses intérêts menacés au Mali, au Burkina et au Niger", souligne-t-il.Le militant salue en outre le Mali qui avait rompu ses relations diplomatiques avec Kiev, suivi par le Niger.Cheikh Ousmane Diallo appelle désormais le Sénégal à prendre également ses distances avec Kiev.

afrique subsaharienne

sénégal

ukraine

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, sénégal, opinion, ukraine, terrorisme, sahel