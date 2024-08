https://fr.sputniknews.africa/20240820/la-marque-africaine-maxhosa-africa-presente-sa-collection-de-vetements-en-russie--1067932684.html

La marque africaine MaXhosa Africa présente sa collection de vêtements en Russie

MaXhosa Africa célèbre la culture africaine, en particulier la culture Xhosa, le deuxième plus grand peuple d'Afrique du Sud, expliquent les créateurs de la... 20.08.2024, Sputnik Afrique

Le défilé a eu lieu le 19 aout à l'ouverture de la Semaine internationale de la mode UF Lab qui se tient dans l’Oural, dans les villes russes d'Ekaterinbourg et de Verkhniaïa Pyshma. Les imprimés mis à jour et les motifs ethniques apportent une touche moderne. Le fondateur de la marque est Laduma Ngxokolo qui est parti en 2011 du désir d’imaginer des tricots modernes d’inspiration Xhosa, qui conviendraient aux Amakrwala (initiés Xhosa) à la suite de leur cérémonie “d’initiation à la virilité”. Dans ses créations Laduma Ngxokolo utilise la laine et le mohair sud-africain, et fait actuellement les vêtements et les accessoires pour homme et femme.

