Inondations à Niamey: "une fois cette partie cède, c'est toute la digue qui risque de partir"

Inondations à Niamey: "une fois cette partie cède, c'est toute la digue qui risque de partir"

Dans un témoignage pour un correspondant de Sputnik Afrique, Mahamadou Abdrahamane Zongoma président d'honneur CONAS, décrit une situation alarmante dans le... 20.08.2024

D’après des riverains, le 20 août, "à partir du bas d'une des digues, il y a de l'eau qui est en train de sortir". Il faut amener du matériel pour renforcer l’installation, et 2 véhicules avec de la latérite ont été commandés.Si la digue cède, "toute la zone de Lamordé sera inondée et beaucoup de personnes risqueraient de se retrouver sans abri et d’être obligées de libérer leurs maisons".Il appelle les habitants des zones concernées à prendre les "dispositions nécessaires pour abandonner d'abord les maisons".

