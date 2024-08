https://fr.sputniknews.africa/20240820/dependances-de-lotan-le-rapprochement-entre-kiev-et-le-kosovo-est-logique-selon-un-chercheur-1067939491.html

"Dépendances de l’Otan": le rapprochement entre Kiev et le Kosovo est logique, selon un chercheur

"Dépendances de l’Otan": le rapprochement entre Kiev et le Kosovo est logique, selon un chercheur

L'Ukraine n'apprécie pas la position indépendante de la Serbie et a amorcé un rapprochement avec le Kosovo, qui est comme elle fortement dépendante de l'Otan... 20.08.2024, Sputnik Afrique

L’Ukraine se rapproche de la république autoproclamée du Kosovo car elle n'apprécie pas la proximité de la Serbie avec Moscou, a expliqué à Sputnik George Szamuely, chercheur au Global Policy Institute.Kiev est par ailleurs "entièrement dépendant de l'Otan", ce qui rapproche son cas de celui de Pristina.Le régime de Volodymyr Zelensky a pris une série de mesures diplomatiques en faveur de la reconnaissance du Kosovo ces derniers mois, Kiev et Pristina s’engageant dans la formation de troupes et dans des réunions diplomatiques de haut niveau.En mai, Kiev a soutenu une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, soutenue par l’Occident, qualifiant de "génocide" les violences de Srebrenica de 1995. Les responsables serbes ont critiqué cette résolution et la Russie l’a qualifiée de "déclaration politique" et de tentative de relancer le conflit dans les Balkans.

