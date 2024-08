https://fr.sputniknews.africa/20240819/lukraine-a-une-position-schizophrene-sur-le-kosovo-souligne-un-historien-serbe-1067925445.html

L'Ukraine a une position "schizophrène" sur le Kosovo, souligne un historien serbe

Kiev ne voulait pas reconnaître l'indépendance du Kosovo pour ne pas abandonner ses prétentions sur la Crimée, mais l'Otan influe de plus en plus sur ses... 19.08.2024, Sputnik Afrique

L'Ukraine a déclaré il y a des années qu'elle ne reconnaîtrait pas la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo, pour ne pas créer de parallèle avec la Crimée, mais sa politique s'infléchit sous l'influence de l'Otan, a expliqué à Sputnik Srdja Trifkovic, historien serbo-américain et rédacteur en chef pour le magazine Chronicles.Ce ralliement se fait de "manière sournoise et détournée", mais pourrait déboucher sur une reconnaissance ouverte du Kosovo. Mais l'Occident trouvera sans doute des raisons pour affirmer que les cas du Kosovo et de la Crimée "sont complètement différents".

