Le Zimbabwe appelle à préserver l'histoire de l'Afrique "déformée" par les anciens colonisateurs

Les anciennes puissances colonisatrices ont déformé l'histoire du continent africain et les nouvelles générations doivent remettre les choses au clair, a... 19.08.2024, Sputnik Afrique

L'Afrique doit "remettre les pendules à l'heure" avec son histoire et sa lutte contre la colonisation, a déclaré le 18 août Emmerson Mnangagwa lors de l'inauguration à Harare de la place et du monument de la Libération de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), relate ZBC.La Cité de la Libération, construite en différentes phases, comprendra notamment le Musée de la libération africaine, un parc animalier, un village patrimonial et divers monuments nationaux.

