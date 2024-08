https://fr.sputniknews.africa/20240819/le-senegal-renforce-les-mesures-de-prevention-contre-la-variole-du-singe-1067915691.html

Le Sénégal renforce les mesures de prévention contre la variole du singe

Face à la flambée des cas de variole du singe dans le monde, déclarée urgence de santé publique de portée internationale, les autorités sénégalaises ont pris... 19.08.2024, Sputnik Afrique

Le ministère de la santé sénégalais a souligné que la décision prise par l’OMS nécessite la mise en place d’un système de surveillance graduelle en fonction de l’évolution de cette maladie, notant que dans un tel contexte, compte tenu des flux migratoires de part et d’autre de nos frontières et conformément au règlement sanitaire international, il a été décidé le renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies cibles sur l’étendue du territoire avec un accent particulier sur les symptômes associés à cette maladie.Les mesures de prévention contre la variole du singe portent également sur l’information et la sensibilisation régulière des populations par les principaux canaux de communication appropriés, la concertation permanente avec les départements ministériels impliqués dans le cadre du renforcement de la surveillance, notamment le ministère de l’Environnement ainsi que celui de l’Élevage pour le contrôle et la mise en œuvre des mesures préventives.Même si aucun cas n’a été détecté à ce jour dans le pays, le ministère de la Santé invite à plus de vigilance les voyageurs à destination et en provenance des pays ayant déjà déclaré des cas, ainsi que les populations à un recours précoce aux structures de santé en cas d’apparition de symptômes associés à cette maladie afin de prévenir sa propagation.L'OMS a déclenché mercredi son plus haut degré d'alerte au niveau international face à la résurgence des cas d’épidémie en Afrique.

