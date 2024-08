https://fr.sputniknews.africa/20240819/larmee-ukrainienne-est-a-court-darmes-allemandes-lesquelles-ne-peuvent-etre-remplacees-1067916154.html

L'armée ukrainienne est à court d'armes allemandes, lesquelles ne peuvent être remplacées

L'armée ukrainienne est à court d'armes allemandes, lesquelles ne peuvent être remplacées

Sputnik Afrique

Les forces armées ukrainiennes ne peuvent plus utiliser certaines armes allemandes, écrit le journal allemand Bild am Sonntag en se référant à un document... 19.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-19T09:58+0200

2024-08-19T09:58+0200

2024-08-19T09:58+0200

donbass. opération russe

allemagne

ukraine

défense

défense antiaérienne

missiles

aide militaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/0c/1056155606_0:240:2790:1809_1920x0_80_0_0_afa76d81c86ab7bcdae14dbab2551909.jpg

L’Allemagne, deuxième donateur ukrainien en termes d’aide militaire, ne peut pas remplacer les armes, dont Kiev manque actuellement.️Ainsi, les besoins initiaux de l'Ukraine en pièces de rechange, par exemple pour les supports d'artillerie automoteurs Panzerhaubitze 2000, ne peuvent plus être satisfaits, car ces détails demandés devront être achetés à nouveau, selon ce document. Comme conséquence, les forces armées ukrainiennes ne peuvent plus utiliser les supports d’artillerie automoteurs allemands ou peuvent les utiliser de manière limitée.️De plus, aucun nouvel engagement concernant de nouveaux projets visant à soutenir les forces armées ukrainiennes ne peut être pris pour le moment, toujours selon ce document. Cela concerne une aide pour une somme de plus de 3 milliards d'euros et s’applique à des domaines tels que la défense aérienne, l’artillerie, les drones. La fourniture continue de tous les systèmes d'armes transférés à l'Ukraine est menacée, résume le document.

allemagne

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

allemagne, ukraine, défense, défense antiaérienne, missiles, aide militaire