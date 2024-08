https://fr.sputniknews.africa/20240819/la-russie-remplit-ses-obligations-en-matiere-de-ble-selon-le-caire-1067924176.html

La Russie remplit ses obligations en matière de blé, selon Le Caire

La Russie remplit ses obligations en matière de blé, selon Le Caire

La Russie, qui reste le principal fournisseur de blé égyptien, a rempli ses obligations envers le Caire sur le dernier exercice, a déclaré à la presse le... 19.08.2024, Sputnik Afrique

L'Égypte cherche à diversifier ses importations de blé russe, en se tournant à la fois vers le secteur public et privé. Moscou remplit bien ses obligations envers le Caire, a annoncé en conférence de presse le ministre égyptien de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Chérif Farouk.Moscou a exporté plus de de 3,5 millions de tonnes de blé vers l'Égypte entre janvier et avril 2024, soit 20% de plus que l'an dernier à la même période, avait auparavant rapporté le ministère égyptien de l'Agriculture.L'Égypte est le plus grand importateur mondial de blé et la Russie est son principal fournisseur.

