La paix au Soudan peut être obtenue à cette condition, selon l'armée du pays

La paix au Soudan peut être obtenue à cette condition, selon l'armée du pays

Si les parties en conflit au Soudan respectent les accords de Doha, le conflit peut prendre fin dans le pays, a déclaré à Sputnik Nabil Abdallah, porte-parole... 19.08.2024, Sputnik Afrique

Le respect de toutes les modalités des ententes intervenues en mai 2023 à Doha permettra de garantir la paix au Soudan, a déclaré à Sputnik Nabil Abdallah, porte-parole de l'armée régulière soudanaise.Selon les accords antérieurs, les Forces de soutien rapide doivent quitter les territoires et les sites qu'elles occupent et cesser d'opprimer les civils, souligne le responsable.Depuis le 15 avril, de violents combats font rage au Soudan Forces de soutien rapide, sous le commandement de Mohammed Hamdan Daglo et l'armée régulière. Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré que les combats pourraient entraîner des épidémies et un effondrement mortel du système de santé. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, le nombre de personnes déplacées a dépassé les 7 millions.

