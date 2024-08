https://fr.sputniknews.africa/20240819/la-namibie-met-en-uvre-dexigences-de-visa-plus-strictes-envers-31-pays-1067918963.html

La Namibie met en œuvre d'exigences de visa plus strictes envers 31 pays

La Namibie met en œuvre d'exigences de visa plus strictes envers 31 pays

À l’origine de la décision est le manque de reciprocité en matière de visa de la part de ces pays, selon Lucia Witbooi, vice-ministre de l’Intérieur. 19.08.2024, Sputnik Afrique

Les ressortissants des pays concernés devront désormais obtenir leur visa à leur arrivée au pays. Le coût de visa sera de 1.600 dollars namibiens, soit environ 90 dollars US. Les restrictions entrent en vigueur à partir du 1 avril 2025. "Au cours des 33 dernières années, de nombreux pays que la Namibie a exemptés de l’obligation de visa n’ont pas encore fait preuve de réciprocité à notre égard. Les raisons pour lesquelles nous n’avons pas fait preuve de réciprocité restent inconnues", avait déclaré Lucia Witbooi, vice-ministre de l’Intérieur, mi-juillet.La mesure a entraîné l’inquiétude de la filière touristique. Pour le ministère de l'Environnement, des Forêts et du Tourisme, la décision aurait cependant un impact minime.Voici les pays concernés: Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Liechtenstein, Luxembourg, Moldavie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Royaume-Uni, États-Unis et Ouzbékistan.

