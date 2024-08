https://fr.sputniknews.africa/20240819/inondations-au-nigeria-des-dizaines-de-victimes-et-dinnombrables-maisons-detruites--1067916394.html

Inondations au Nigeria: des dizaines de victimes et d'innombrables maisons détruites

Inondations au Nigeria: des dizaines de victimes et d'innombrables maisons détruites

Sputnik Afrique

28 personnes sont mortes dans l’État de Jigawa, plus de 6.000 familles ont été déplacées, selon l'Agence de gestion des urgences de l'État (SEMA), dans l’État... 19.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-19T11:11+0200

2024-08-19T11:11+0200

2024-08-19T11:11+0200

afrique subsaharienne

nigeria

inondation

victimes

famille

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/0a/1067796710_0:217:2731:1753_1920x0_80_0_0_6b8d9bedf7d0561180abe35ddb86b612.jpg

Quatre zones des gouvernements locaux à Auyo, Buji, Jahun et Miga sont inaccessibles dans l’État de Jigawa, relate Daily Post.Plus de 250 maisons ont été détruites dans l’État de Katsina, plus de 1.000 personnes sont affectées par les fortes pluies.Dans l'ensemble, des inondations sont attendues dans 31 des 36 États du pays au début de la saison des pluies, avertit l'Agence nigériane d'hydrologie.Une réponse urgente est nécessaire, sinon le pays sera confronté à une crise alimentaire alors que les récoltes sont submergées, relate le journal The Punch.

afrique subsaharienne

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, nigeria, inondation, victimes, famille