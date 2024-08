https://fr.sputniknews.africa/20240819/des-ministres-burkinabe-visitent-la-cour-royale-de-tiebele-inscrite-sur-la-liste-de-lunesco-1067924069.html

Des ministres burkinabè visitent la Cour royale de Tiébélé, inscrite sur la liste de l’UNESCO

Des ministres burkinabè visitent la Cour royale de Tiébélé, inscrite sur la liste de l’UNESCO

Sputnik Afrique

En souhaitant booster le tourisme interne, des ministres burkinabè se sont rendus à la Cour royale de Tiébélé, monument inscrit sur la liste du patrimoine... 19.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-19T18:23+0200

2024-08-19T18:23+0200

2024-08-19T18:23+0200

afrique subsaharienne

burkina faso

unesco

monument

architecture

tourisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/13/1067923813_0:12:2048:1164_1920x0_80_0_0_b7f7adb0c5a4a7f2e7f18268120dffeb.jpg

Trois ministres ont visité la Cour royale de Tiébélé le 17 août, selon un communiqué du ministère burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. "La Cour royale n'est plus juste un bien de la communauté de Tiébélé mais un bien qui appartient désormais à toute l'humanité. Ce qui signifie que notre responsabilité individuelle et collective est engagée", a déclaré Jean Emmanuel Ouedraogo, ministre de la Communication, des Arts et du Tourisme.Le lieu situé à quelques kilomètres de la ville Pô dans le Centre-sud a été inscrite fin juillet par l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. La délégation ministérielle a informé les populations du statut obtenu auprès de l’UNESCO. La Cour Royale de Tiébélé est un ensemble architectural en terre installé depuis le XVIe siècle. Elle témoigne de l’organisation sociale et des valeurs culturelles du peuple Kasena. Clôturée par un mur d’enceinte défensif, la Cour royale est composée d’un ensemble d’édifices organisés en concessions distinctes. Construites par les hommes de la Cour royale, les habitations ont ensuite décorées de peintures symboliques réalisées par les femmes, seules détentrices du savoir.

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, unesco, monument, architecture, tourisme