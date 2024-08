https://fr.sputniknews.africa/20240818/une-compagnie-chinoise-libere-lavion-saisi-du-president-nigerian-1067907043.html

Une compagnie chinoise libère l'avion saisi du Président nigérian

L'avion avait été saisi par un tribunal français dans le cadre du litige entre le Nigeria et Zhongshan Fucheng Industrial Investment Co. Ltd. 18.08.2024, Sputnik Afrique

Il découle d'un contrat de 2007 entre Zhongshan et l'État d'Ogun, dans le sud-ouest du Nigeria, portant sur le développement d'une zone de libre-échange. Il a été résilié en 2015 parce que l'entreprise n'avait, selon le gouvernement nigérian, rien fait de plus que d'ériger une clôture périphérique sur le terrain.Zhongshan a déclaré le 16 août dans un communiqué avoir levé la saisie de l'Airbus A330 présidentiel pour montrer qu'elle a "constamment cherché à agir de manière raisonnable et équitable dans le cadre d'un litige juridique", relate Reuters.L'entreprise chinoise l'a restitué en guise de "geste de bonne volonté" pour permettre des négociations, a-t-elle annoncé vendredi.

