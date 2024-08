https://fr.sputniknews.africa/20240818/rdc-la-ville-de-goma-est-aujourdhui-le-foyer-de-la-derniere-epidemie-de-mpox-1067910728.html

RDC: la ville de Goma est aujourd’hui le foyer de la dernière épidémie de mpox

Le personnel de l’hôpital général de Nyiragongo a constaté une augmentation du nombre de malades: ils en reçoivent jusqu'à 16 par jour. 18.08.2024, Sputnik Afrique

La variante qui se propage actuellement dans le pays présente des caractéristiques inquiétantes et semble plus mortelle que ses prédécesseurs."Au début, j’ai ressenti un mal de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires et des douleurs à l’aine. Des taches ont commencé à apparaître sur moi. Mon corps a complètement changé", témoigne une patiente emmenée à l’hôpital dans une jeep de Médecins sans frontières.Selon le Dr Pierre Olivier Ngadjole, 75% des patients atteints de variole du singe dans la clinique sont des enfants de moins de dix ans.En raison du conflit dans une grande partie des régions entourant Goma, la ville est submergée de personnes déplacées qui s'istallent dans les nombreux camps de réfugiés. 70% des cas proviennent de ces camps, selon le médecin.Au moins 13 pays africains ont signalé de nouvelles épidémies de mpox, dont quatre pour la première fois: le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Les épidémies dans ces quatre États ont été liées à celle du Congo.

