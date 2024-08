https://fr.sputniknews.africa/20240818/pas-de-miracle-que-deux-lois-de-la-nutrition-un-scientifique-sur-le-regime-alimentaire-equilibre-1067912344.html

"Pas de miracle, que deux lois de la nutrition": un scientifique sur le régime alimentaire équilibré

"La première loi est l'harmonie entre l'énergie apportée par l'alimentation et nos dépenses énergétiques", explique à Sputnik le nutritionniste Viktor... 18.08.2024, Sputnik Afrique

"Tout écart conduit soit à l'épuisement et à la mort, soit à l'obésité et au développement de nombreuses maladies, principalement cardiovasculaires, et finalement à la mort", poursuit-il.La deuxième loi est "plus compliquée", selon lui. Il s'agit de la conformité de la composition chimique des aliments à nos besoins physiologiques. Ces éléments sont avant tout les 12 vitamines, qui sont toutes nécessaires et jouent chacun son rôle. Le bon comportement alimentaire s'apprend Faire de sorte que le régime alimentaire réponde pleinement à ces exigences est loin d'être une chose simple, acquiesce-t-il. En effet, beaucoup de produits sont disponibles dans les commerces, mais les populations manquent de connaissances. Il est nécessaire d'inculquer la culture d'alimentation dès le plus jeune âge. Il faut également suivre les principes de la nutrition car la malnutrition ou, au contraire, la suralimentation, ainsi que le changement d'habitudes alimentaires provoquent des maladies, note le spécialiste. Manger sain et pas cher est possible "On peut être riche et malade ou modérément pauvre mais en bonne santé", tranche M.Toutelian. Dans la plupart des cas, il suffit de bien élaborer son régime alimentaire. C'est aussi la question de la persévérance, insiste le chercheur. "Malheureusement, beaucoup raccourcissent eux-mêmes leur vie, en violant tous les principes. Tout dépend de la personne, de sa culture, de ses connaissances et de sa volonté". Au cas où le régime ne fournit pas l'ensemble des ingrédients indispensables pour le corps, il est utile de recourir à des compléments alimentaires, et des complexes de vitamines et de minéraux, préconise l'académicien.

