https://fr.sputniknews.africa/20240818/mali-quatre-ans-apres-le-renversement-du-president-pro-occidental-quel-est-le-bilan--1067909968.html

Mali: quatre ans après le renversement du Président pro-occidental, quel est le bilan?

Mali: quatre ans après le renversement du Président pro-occidental, quel est le bilan?

Sputnik Afrique

Il y a 4 ans, jour pour jour, le 18 août 2020, un coup d'État au Mali mené par le colonel Assimi Goïta a mis fin au pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta, à la tête... 18.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-18T16:25+0200

2024-08-18T16:25+0200

2024-08-18T16:25+0200

mali

assimi goïta

coup d'état au mali

france

ibrahim boubacar keïta

minusma

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

kidal

terrorisme

orano, ex-areva

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/17/1067188398_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_318d1a05503835638688b0a85bda81b1.jpg

Dans un contexte de très nombreuses violences terroristes, une vague de protestations a déferlé sur le pays dès fin 2019. Les Maliens demandaient aux forces étrangères de partir en reprochant aux contingents français et onusien le peu d'efficacité dans la lutte contre les groupes armés. L'implantation économique de la France était elle aussi mise à mal avec l'arrivée de la Chine qui proposait des conditions plus avantageuses pour acheter l'uranium des mines maliennes, exploitées pendant des décennies par le français Orano. Le coup d'État de 2020 au Mali a été perpétré par les forces armées maliennes. Le Président, le Premier ministre et plusieurs hauts responsables politiques ont été arrêtés. Le lendemain Ibrahim Boubacar Keïta a dissout le gouvernement et le parlement et a démissionné de ses fonctions. Le pouvoir constitutionnel a été rétabli en septembre 2020 avec la nomination de Bah N'Daw à la présidence. En mai 2021, il a cependant été destitué pour "sabotage de la transition". Le colonel Assimi Goïta a été proclamé Président. Quels changements En février 2022, les autorités maliennes ont demandé à Paris de retirer "sans délai" ses troupes du pays. Ce départ a été finalisé en août 2022, après 9 ans de présence. En juin 2023, le chef de la diplomatie malienne a demandé au Conseil de sécurité de l’Onu le retrait de la Minusma, mission lancée en 2013 et comptant environ 12.000 soldats, puisqu'elle n'avait pas réussi à gérer la situation sécuritaire. En décembre les derniers soldats de la mission ont quitté le pays africain. Deux semaines après le repli des effectifs de la Minusma de Kidal, les forces maliennes ont réussi à briser la ligne défensive des terroristes et à s’emparer de la ville, bastion de la rébellion Touarègue depuis une dizaine d’années. En juin 2024, Assimi Goïta avait déclaré que les forces militaires maliennes, les FAMA, gardaient l’initiative sur le terrain et étaient déployées sur toute l’étendue du territoire national. Pour mieux s'équiper et mener avec efficacité ses opérations, le pays a réorienté ses partenariats vers la Russie, la Chine et la Turquie. Sur le plan régional, le pays a formé avec le Burkina Faso et le Niger la Confédération des États du Sahel et a annoncé son retrait de la CEDEAO.

mali

france

kidal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, assimi goïta, coup d'état au mali, france, ibrahim boubacar keïta, minusma, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), kidal, terrorisme, orano, ex-areva