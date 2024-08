https://fr.sputniknews.africa/20240818/mali-100-officiers-viendront-bientot-renforcer-les-rangs-des-forces-armees-1067912529.html

Mali: 100 officiers viendront bientôt renforcer les rangs des forces armées

Ils sont issus de la deuxième promotion du cours des commandants d'unité qui a duré cinq mois, selon les médias locaux. 18.08.2024, Sputnik Afrique

Pendant cette période, les stagiaires, dont six sont des femmes, ont renforcé leurs capacités dans différents domaines, comme la tactique, l'armement, la communication opérationnelle, la lutte contre le terrorisme et le trafic des stupéfiants. La promotion en question est composée uniquement de Maliens, mais les responsables de l'armée entendent élargir la formation aux autres pays de l'AES. "Nous nous concentrons pour la défense, la mission qui nous a été confiée, de l'intégrité territoriale, la protection des personnes et des biens. Tout le reste est du divertissement pour nous", a pour sa part fait valoir le chef de l'État major.

