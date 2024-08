https://fr.sputniknews.africa/20240818/les-pays-africains-ont-plus-de-1000-milliards-de-dollars-de-dette-souveraine-en-cours-selon-lonu-1067909816.html

Les pays africains ont plus de 1.000 milliards de dollars de dette souveraine en cours, selon l’Onu

En outre, le continent n'est pas traité équitablement par les institutions financières telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, a-t-il indiqué lors d’une réunion de la Communauté de développement de l’Afrique australe, au Parlement du Zimbabwe.Le continent est confronté à plusieurs autres défis dans les domaines du financement, de la sécurité et du changement climatique. Par exemple, ce dernier érode en moyenne 5% du PIB de l’Afrique sur une base annuelle.L’année dernière, cela a coûté 15 % du PIB du Mozambique, a déclaré M.Gatete. Certains États ont du mal à honorer leurs paiements, plus d’un pays sur trois étant en surendettement ou présentant un risque élevé de surendettement, conclut-il.

